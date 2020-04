Michel Drucker s’est mis à la couture pour fabriquer des masques

On ne l’attendait pas là, mais c’est tout à son honneur, Michel Drucker s’est mis à la couture afin de confectionner des masques. L’animateur de 77 ans s’en est confié à Cyril Hanouna.

« Avec ma fille et ma petite-fille, on a sorti la machine à coudre le soir… Nous fabriquons des masques. Il y a eu une collecte de tissus dans le village, les élastiques ne sont pas encore posés », a-t-il expliqué durant l’émission Touche pas à mon poste.

Comme bon nombre de Français, Michel Drucker est en effet en confinement et a décidé de passer de temps libre à fabriquer ces masques à l’attention de la maison de retraite de son village. Une idée qui lui est venue lorsqu’il a constaté que son pharmacien n’en avait plus.

Il n’en est d’ailleurs pas resté là pusqu’il a également décidé de tenir compagnies aux personnes âgées en envoyant des vidéos à près de 7.500 établissements. Il y évoque ainsi ses animaux, sa vie mais aussi les nombreuses stars qu’il a croisées.

« Je me mets en stand-by et je fais très attention, j’ai des gants, j’ai du gel, je prends ma température comme tout le monde et, en plus, je suis hypocondriaque », avait expliqué au Midi Libre l’animateur qui ne sort plus de chez lui.

« Je vais faire un peu d’exercice, seul évidemment. Mon frère est épidémiologiste, j’ai su très très tôt qu’il ne fallait pas plaisanter avec ça. »