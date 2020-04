Le Tour de France aura la priorité

L’UCI a en effet prolongé la suspension des épreuves cyclistes jusqu’au 1er juin 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. « A la suite de la réunion, au vu de la gravité de la situation sanitaire dans le monde, l’UCI et ses parties prenantes ont décidé à l’unanimité d’étendre la suspension des compétitions cyclistes jusqu’au 1er juin 2020, et ce jusqu’à nouvel ordre. L’UCI a également décidé que cette prolongation vaudrait pour toutes les disciplines cyclistes et toutes les catégories de coureurs », pouvait-on lire dans le communiqué.

Le Critérium du Dauphiné, habituelle épreuve de préparation au Tour de France, devait s’élancer le 31 mai de Clermont-Ferrand. La course à étapes française, longue d’une semaine, a été reportée à une date ultérieure.

Hormis le Dauphiné, les autres épreuves WorldTour organisées en mai avaient déjà été rayées du calendrier aux dates prévues: Tour de Romandie, Eschborn Francfort et surtout Tour d’Italie (Giro), le deuxième des grands tours nationaux.