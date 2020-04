Deux vieux amis discutent tous les jours à la frontière germano-danoise

Pour limiter les risques de propagation de la pandémie, de nombreuses frontières ont été fermées à travers l’Europe, dont la germano-danoise. Mais cela n’a pas empêché Inga Rasmussen et Karsten Tüchsen Hansen de s’y retrouver autour d’un petit verre.

On dit que l’amitié n’a pas de frontières, c’est littéralement le cas avec Inga et Karsten qui s’y donnent rendez-vous. Les deux amis se voient en effet depuis près d’un an et ce ne sont pas les mesures de confinement qui vont les en empêcher.

« C’est triste, mais on ne peut rien y faire », explique Inga Rasmussen. « Normalement, je suis tout le temps en compagnie de Karsten. Mais quand vous êtes seule, le temps passe très lentement. »

Ce couple d’amis se parle donc souvent au téléphone et se retrouve dès que c’est possible au poste-frontière pour y boire un coup ensemble et grignoter quelques trucs. Inga vient de Gallehus, au sud du Danemark, en voiture, tandis que Karsten parcourt près de 7,5 kilomètres en vélo électrique en venant de Süderlügum.

S’ils ont toujours très envie de se voir, ils ne restent toutefois « que des amis », tient à préciser Inga. Veuf et veuve, ils se sont liés d’amitié il y a deux ans et espèrent se revoir réellement d’ici Pâques. En attendant ce moment, ils continuent de s’asseoir chacun d’un côté de la frontière sur des chaises qu’ils amènent avec eux.

« Soyons unis pendant cette période difficile et trouvons ensemble des solutions », a écrit Henrik Frandsen, le maire de la ville danoise Tønder, qui a publié une photo des deux amis sur sa page Facebook.