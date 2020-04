De nouvelles saveurs pour les amateurs de café Nespresso

Nespresso vient de lancer de nouvelles saveurs uniques et intenses dans sa gamme Barista Creations. L’occasion de se faire plaisir en période de confinement alors que l’on a transformé son petit coin de bureau en home office.

La nouvelle gamme Barista Creations de chez Nespresso propose en effet de nouvelles recettes à déguster chez soi. Des cafés aromatisés revisités mais qui s’inspirent de l’artisanat et de la créativité des meilleurs baristas du monde.

« Libérez votre créativité et testez des recettes à l’infini, en mélangeant des cafés subtilement aromatisés avec différents ingrédients. Puis, dégustez-les comme un dessert », nous propose ainsi Nespresso.

Ces nouvelles recettes ont en outre été conçues afin d’être également préparées avec toutes les alternatives au lait de vache. Chacun pourra donc y trouver son bonheur tout en gardant en maximum de plaisir.

Six nouvelles recettes

Dans la collection de saveurs pour la machine Original, on retrouve ainsi le Barista Creations Vanilla Éclair, un velouté doux et onctueux à la vanille sur fond d’espresso Arabica rond, le Barista Creations Caramel Crème Brûlée et ses touches de caramel dans un espresso Arabica d’Amérique latine, et enfin le Barista Creations Cocoa Truffle, avec des pointes de cacao noir sur des notes de céréales torréfiées d’un espresso Arabica.

Parmi les trois cafés aromatisés pour la machine Vertuo, on pourra déguster le Barista Creations Vanilla Custard Pie doté d’une douceur de la vanille combinée avec des Arabicas d’Amérique latine et d’Afrique, le Barista Creations Caramel Cookie et sa touche de biscuit au beurre caramel sur des Arabicas légèrement torréfiés, et enfin le Barista Creations Hazelino Muffin avec cette très gourmande note de noisette dans un mélange légèrement torréfié de cafés latino-américains et africains.

Et pour préparer tout cela avec style, Nespresso a également lancé une nouvelle édition du tablier de barista en denim bleu.