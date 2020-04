Cette photo d’un orang-outan jouant avec des loutres à Pairi Daiza fait le tour du monde

Depuis quelques jours, une photo montrant un orang-outan s’amusant avec des loutres fait le tour du monde. Cette photo a été prise en Belgique, à Pairi Daiza.

Ces derniers jours, de nombreux médias internationaux ont partagé les adorables photos d’orangs-outans partageant des moments avec des loutres. L’une de ces photos a même été relayée par J.K. Rowling à ses 14 millions d’abonnés sur Twitter. « Oh mon dieu. Mes deux animaux préférés, ensemble, pour se raconter une histoire. Et si c’est un montage, ne me le dites pas parce que je ne veux pas le savoir », a écrit la maman d’Harry Potter.

Oh my god. My two favourite animals, together, having story time.

And if you know this is photoshopped, don't tell me, because I don't want to know. https://t.co/wcxg21CxW0

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 31, 2020