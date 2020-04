Ce bébé de deux mois est le visage de l’espoir en Italie

Leonardo, un petit Italien d’à peine deux mois, a vaincu le coronavirus après une semaine d’hospitalisation. « Voici le visage merveilleux de l’espoir », estime le maire de Corbetta.

Alors que l’Italie avouait mardi un bilan de 12.428 personnes mortes du Covid-19, le plus élevé de la planète, une nouvelle vient mettre un peu de baume de au cœur.

Des symptômes à seulement quelques semaines

Il s’appelle Leonardo et ce bébé italien n’a pas encore deux mois. Il y a deux semaines, il est soudainement tombé malade. Comme il avait de la fièvre, un rythme cardiaque élevé et des essoufflements, sa maman a appelé le pédiatre qui a immédiatement conseillé d’emmener Leonardo à l’hôpital. Là-bas, les médecins ont vérifié s’il était porteur du coronavirus.

« Ce furent des jours effrayants »

Le test s’est montré positif. Le bébé n’a cependant pas eu besoin d’aller en soins intensifs. Il a été traité avec du paracétamol et dès qu’il n’a plus eu de fièvre, il a pu rentrer chez lui. Aujourd’hui, Leo va bien et il est sorti d’affaire. Cette expérience a néanmoins profondément marqué sa maman. « Ce furent des jours effrayants », a-t-elle expliqué aux médias italiens et ajoutant qu’elle ne souhaitait à personne de vivre des moments comme cela. La famille ne sait toujours pas comment le bébé a pu attraper le virus, probablement via un collègue du papa qui avait été infecté.

« Voici le visage merveilleux de l’espoir »

Depuis la semaine dernière, le petit Leo est de retour dans son village. Marco Ballarini, le maire de Corbetta, a partagé la bonne nouvelle sur Facebook avec les habitants et les internautes du monde entier. « Aujourd’hui, nous avons une raison de plus de sourire, d’être heureux et de nous sentir encore plus comme une communauté unie. Aujourd’hui, voici le visage merveilleux de l’espoir, notre espoir », a écrit le maire en publiant une photo du bébé avec un grand et adorable sourire aux lèvres.