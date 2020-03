Ravel : Boléro – Les musiciens de l'Orchestre national de France jouent de chez eux pour vous

Les musiciens de l'Orchestre national de France espèrent que ces quelques notes du Boléro de Ravel, universelles, vous apporteront un peu de chaleur et de réconfort. <3The musicians of the Orchestre National de France hope that these few notes of Ravel's bolero will bring you a little warmth and comfort.

Posted by Orchestre national de France on Sunday, March 29, 2020