La police surveillera de près la floraison des jacinthes au Bois de Hal

Les communes de Hal et Beersel annoncent qu’en raison de l’épidémie de coronavirus le Bois de Hal -qui sera totalement recouvert de jacinthes d’ici deux semaines environ- sera uniquement accessible aux promeneurs, joggeurs et cyclistes habitant les alentours. Il sera en outre interdit de se rendre en voiture au bois. La police y sera particulièrement vigilante.

On pourra se promener, faire du vélo ou du jogging au Bois de Hal mais uniquement le laps de temps nécessaire à ces activités et tant qu’on reste en mouvement. Les pique-niques ou séances de photos prolongées seront interdites et les règles de distanciation sociale devront être respectées. Il sera aussi interdit de stationner sur les parkings du site et dans les rues avoisinantes de Hal, Braine-le-Château et Beersel.

La floraison des jacinthes en avril et en mai amènent chaque année dans le bois des milliers de personnes. L’Agence flamande Nature et Forêt avait déjà annoncé qu’en raison de la crise sanitaire, le festival annuel de jacinthes serait annulé et qu’aucune navette en bus ne serait prévue entre la gare de Hal et le bois.