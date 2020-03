La CSC-Services publics demande la démission de Maggie De Block

La CSC-Services publics réclame la démission de la ministre de la Santé Publique Maggie De Block, dans une lettre ouverte publiée sur le site du Vif. « Pourquoi êtes-vous encore à votre poste? », s’interroge le syndicat chrétien.

Dans sa lettre ouverte, le syndicat relève plusieurs événements dans sa gestion de la pandémie due au coronavirus (Covid-19) qu’il considère comme autant d’« erreurs ».

« Votre manque total et inconscient de prévoyance, suite au non renouvellement du stock stratégique des masques FFP2, met vraiment en danger les personnes de première ligne ainsi que les patients », relève la CSC.

« Après cette grave erreur dont vous ne cessez de rejeter la faute, nous avons dû vivre également l’épisode de la commande de masques ’soi-disant ratée’, à cause du non-paiement anticipatif de votre SPF Santé public (…) Pendant tout ce temps, les personnes de première ligne ont été mal protégées, et malheureusement certains travailleurs ont contracté le coronavirus et ont pu le transmettre à des patients et en l’occurrence. »

« Un manque de transparence »

Le syndicat chrétien dénonce aussi « un manque de transparence vis-à-vis du monde scientifique, puisque les épidémiologistes ont dû se plaindre auprès de Sciensano pour avoir des données primordiales pour la continuité de leur travail ».

Il reproche aussi à la ministre un manque d’anticipation, illustrée notamment par l’enregistrement du nom de domaine info-coronavirus.be seulement le 30 janvier.

« Votre démission est plus que souhaitée ! Vous qui prônez un modèle libéral, si vous n’étiez pas ministre, dans le privé, vous auriez déjà été remerciée depuis bien bien longtemps », conclut la CSC.

La lettre ouverte est signée Véronique Sabel, secrétaire nationale CSC pour les services publics.