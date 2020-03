Il séduit sa voisine d’en face par drone interposé

La séduction en période de confinement, quoi de plus compliqué? Pas pour Jeremy Cohen, un habitant de New York qui a eu l’idée d’utiliser un drone afin de séduire sa voisine qu’il apercevait sur le toit de l’immeuble d’en face.

Alors que la population de la ville était invitée à rester confinée chez elle le 22 mars dernier, Jeremy Cohen a aperçu sa voisine, Tori Cignarella, en train de danser sur le toit de son bâtiment.

« Je travaillais sur une série de photos depuis mon appartement. Je photographiais ce qu’il se passait sur les toits de la ville, donc je passais beaucoup de temps à regarder par la fenêtre », a-t-il expliqué à Metro UK.

Séduit par la jeune femme, et dans l’impossibilité de communiquer directement avec elle, ce photographe indépendant a alors eu l’idée de lui transmettre son numéro de téléphone assorti d’un message via son drone. Une vidéo qu’il a d’ailleurs publiée sur Tik Tok.

Positivement surprise par la démarche, Tori Cignarella lui a finalement répondu. Le couple naissant s’est dès lors organisé un dîner en tête-à-tête… via FaceTime, chacun sur le toit de son immeuble respectif.

Une vraie rencontre a ensuite eu lieu lors d’une balade en rue, le 28 mars, Jeremy Cohen s’étant toutefois enfermé dans une boule gonflable géante afin de respecter les gestes barrières. C’est d’ailleurs un bouquet de fleurs à la main qu’il l’a attendue en bas de chez elle.

Après ces deux « rendez-vous », qu’en est-il aujourd’hui? « On s’entend très bien, et c’est facile de parler avec elle. Nous venons d’avoir notre deuxième rendez-vous et nous espérons en avoir d’autres à l’avenir, même si un troisième rendez-vous n’est pas encore prévu pour le moment », a-t-il expliqué. To be continued…