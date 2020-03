17 touristes bloqués sur un pont à cause du coronavirus

Alors que l’Argentine et le Brésil ont décidé de fermer leurs frontières, une dizaine de touristes se sont retrouvés piégés dans un « no man’s land ».

Depuis plusieurs jours, 17 touristes argentins sont contraints de camper en plein milieu du Tancredo Neves, un pont international entre le Brésil et l’Argentine. Comme les deux pays ont fermé leurs frontières, le groupe est coincé là, dans ce « no man’s land ».

Un retour mouvementé des Etats-Unis

Aurelia Ojeda fait partie de ce groupe. Cette jeune femme de 31 ans était en voyage aux Etats-Unis lors du début de la pandémie de coronavirus. Constatant que les mesures de confinement allaient devenir de plus en plus strictes, elle a décidé de rentrer chez elle, en Argentine. Mais à défaut d’un vol direct, elle a pris un vol vers Sao Paulo, au Brésil.

Coincés entre deux pays

Arrivée au Brésil, cette professeur de gymnastique n’avait plus qu’une seule solution pour rentrer en Argentine : prendre un taxi jusqu’à la frontière. Après plus de 1.000 km et un trajet de 12h, Aurelia et plusieurs autres touristes sont arrivés face à un barrage des autorités argentines. Les frontières étant déjà fermées, ils n’ont pas été autorisés à rentrer dans leur pays. Mais après cela, ils ne pouvaient pas non plus faire marche arrière, bloqués par des gardes brésiliens. C’est ainsi que les 17 touristes argentins se sont retrouvés bloqués sur ce pont, entre deux pays.

Un cauchemar qui pourrait encore durer

Les gardes-frontières leur ont fourni une tente et des matelas de fortune. Ils sont également autorisés à utiliser les toilettes des gardes brésiliens, situées à 1,5 km de là. Ils vivent un véritable cauchemar. Le groupe avait eu une lueur d’espoir lorsque le ministère argentin des Affaires étrangères avait annoncé qu’il les ferait quitter le pont « dès que possible » mais dimanche soir, le président a indiqué que la fermeture des frontières était prolongée pour au moins deux semaines.