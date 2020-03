Parti se confiner à la mer, Bernard Montiel répond aux critiques

Dès l’annonce du confinement en France, Bernard Montiel est parti dans sa résidence secondaire située près de la dune du Pilat. Critiqué par des internautes, le chroniqueur de TPMP s’est défendu.

Comme plusieurs centaines de milliers de Parisiens, peu avant la mise en place du confinement en France, Bernard Montiel a quitté la capitale pour rejoindre sa résidence secondaire située en bord de mer dans le sud-ouest de la France, près de la célèbre dune du Pilat. De nombreux professionnels de la santé s’étaient inquiétés de cet exode massif, estimant que ces déplacements risquaient de répandre le virus partout en France.

Bernard vous êtes un trou de cul (officiellement) ↙️ Gauche : vendredi d'avant confinement 13 mars [ #confinement annoncé le 17 mars ] ↘️ Droite : lendemain de l'annonce 18 mars pic.twitter.com/24QwBThMEj — Fallait Pas Supprimer 📸 (@FallaitPasSuppr) March 28, 2020

Bernard Montiel répond aux critiques

En apprenant le confinement à la mer de Bernard Montiel, de nombreux internautes ont vivement critiqué son attitude sur les réseaux sociaux. Ce lundi 30 mars, le chroniqueur de Touche pas à mon poste a tenu à réagir aux critiques dans l’émission « Ce soir chez Baba ».

« Je m’en fous des contre je garde que le meilleur des gens »

« Je suis Bordelais, j’ai cette maison depuis plus de 30 ans et c’est ma résidence principale. Je ne comprends pas que les gens critiquent, je me suis amusé à envoyer quelques images parce qu’on avait droit à quelques balades, de la mer, des rues désertes, certains me l’ont reproché mais très peu, d’autres m’ont dit ‘merci ça nous permet de nous évader de voir autre chose' », s’est défendu Bernard Montiel avant de conclure « il y a toujours les pour et les contre, je m’en fous d’ailleurs des contre je garde que le meilleur des gens »