100.000 masques reçus par les hôpitaux flamands sont inutilisables

100.000 masques commandés par le gouvernement flamand pour les hôpitaux de revalidation s’avèrent inutilisables. Il était question de masques FFP2 à destination du personnel soignant au contact de patients infectés par le Covid-19, rapporte De Tijd mardi.

Le quotidien a consulté un échange de mails entre les hôpitaux en question et l’agence sanitaire flamande (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) et il en ressort que les masques reçus ne sont pas de bonne qualité et ne sont pas certifiés. Ils ont été produits à destination de l’industrie et pas du secteur des soins de santé. Dirk Dewolf, l’administrateur-général de l’agence a prévenu les hôpitaux de revalidation que les masques en question étaient inutilisables. « En l’absence de marque de fabrique, il nous semble qu’il serait préférable de ne pas les utiliser pour un contact direct avec des patients atteints de covid-19 », a-t-il déclaré.

Des masques venus de Colombie

L’hôpital anversois RevArte a aussi établi qu’ils étaient complètement inutilisables. « Il s’est avéré qu’ils ne venaient pas de Chine, comme on l’a dit, mais de Colombie. Ils ont été emballés dans des boîtes de bananes et de cornflakes usagées, ce qui est contraire à la réglementation. Dans une boîte, nous avons trouvé des excréments d’un animal », assure le directeur Ludo Splingaer. « Par conséquent, nous n’avons toujours pas assez de masques appropriés pour protéger notre personnel ».

En réponse aux hôpitaux de revalidation, l’agence sanitaire flamande a déclaré vendredi qu’elle ne pouvait pas suppléer la tâche des services de douane ou de contrôle, de sorte que les masques avaient pu passer au travers des mailles du filet. Elle a assuré à De Tijd qu’elle allait enquêter sur les masques incriminés.