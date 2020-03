Vous n’avez besoin que de trois ingrédients pour réaliser cette délicieuse recette de cookies

Cette délicieuse et originale recette de cookies ne nécessite que trois ingrédients et est prête en quelques minutes!

Pas toujours facile de se faire plaisir gustativement parlant durant cette période de confinement. Pourquoi dès lors ne pas tenter une recette de cookies au beurre de cacahuète à la fois originale, facile, rapide, et qui ne nécessite que trois ingrédients ?

Pour cette recette pour quatre personnes, vous avez besoin d’un œuf, de 120 grammes de sucre et de 150 grammes de beurre de cacahuète. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter quelques morceaux de chocolat.

Il ne vous reste plus qu’à mélanger tous les ingrédients jusqu’à ce que vous obteniez une pâte. Faites ensuite des petites boules de pâte que vous placerez sur une feuille de papier cuisson. Aplatissez les boules à l’aide d’une fourchette et enfournez le résultat entre 8 et 10 minutes au four préchauffé à 180°C. Attendez que les cookies refroidissent et le tour est joué!