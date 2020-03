Une œuvre de Van Gogh volée dans un musée néerlandais

Une œuvre de Vincent van Gogh a été volée au musée néerlandais Singer Laren dans la nuit de dimanche à lundi. L’œuvre avait été prêtée par le Musée de Groningue. C’est ce qu’ont annoncé la direction du musée et la police lors d’une conférence de presse, lundi.

L’effraction dans le bâtiment a eu lieu à 03h15 du matin. Les voleurs ont forcé la porte d’entrée vitrée du bâtiment.

Il s’agit de l’œuvre «Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar» (Jardin de printemps, le jardin du presbytère de Nuenen au printemps, NDLR.). Elle appartenait au musée de Groningue qui l’a prêtée temporairement pour l’exposition ’Spiegel van de ziel. Van Toorop tot Mondriaan’.

Last night, on the artist's birthday, a Van Gogh painting was stolen from the @SingerLaren Museum in Netherlands

Stolen painting: "Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar" from 1884, known in English as "Parish garden in Nuenen, Spring" pic.twitter.com/YTJaERzO4l

