Tom Hanks et sa femme ont pu rentrer aux Etats-Unis

L’acteur et sa femme avait été testés positif au Covid-19 lors d’un tournage en Australie.

C’est une des premières personnalités à avoir été touchée par le virus. Le 12 mars dernier, Tom Hanks avait en effet annoncé avoir été infecté par le coronavirus. Tout comme son épouse Rita Wilson, avec laquelle il se trouvait en Australie pour un tournage.

Et visiblement, le coronavirus n’est plus qu’un mauvais souvenir pour l’acteur et sa compagne. Dans un message publié sur Twitter, Tom Hanks a en effet expliqué être de retour dans sa maison aux Etats-Unis, dans laquelle il est actuellement confiné.

De retour à la maison

« Hey les amis. Nous sommes maintenant à la maison et, comme le reste des Américains, nous allons rester confinés et respecter la distanciation sociale. Un grand merci à toutes les personnes qui ont pris soin de nous en Australie. Merci également à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien. Rita et moi l’avons réellement apprécié », a écrit l’acteur sur Twitter.