Quand une boutique fétichiste donne ses combinaisons médicales à un hôpital

Un site britannique de vente de tenues et accessoires fétichistes a annoncé avoir donné son stock de combinaisons médicales aux soignants d’un hôpital, « désespérés » face au manque d’équipements pour se protéger du nouveau coronavirus.

« Nous avons donné tout notre stock de combinaisons médicales à un hôpital du NHS (service public de santé) », a annoncé la boutique fétichiste en ligne MedFet UK dans un message posté sur Twitter. « Il ne s’agissait que de quelques ensembles car nous ne disposons pas de gros stocks, mais (les soignants) étaient désespérés, donc nous les avons livrés gratuitement », ajoute-t-elle.

Today we donated our entire stock of disposable scrubs to an NHS hospital. It was just a few sets, because we don't carry large stocks, but they were desperate, so we sent them free of charge.

We don't usually do politics on Twitter, but here's a short thread. [1/5] pic.twitter.com/Z4ygmGr99M

— MedFetUK (@MedFet_UK) March 27, 2020