Des hôpitaux académiques belges appellent au don via le #ClapAndAct

Pour la première fois, plusieurs hôpitaux académiques belges mènent ensemble une campagne nationale appelant aux dons pour soutenir leurs activités. Via la campagne #ClapAndAct, ils demandent un soutien financier au grand public pour leur permettre de continuer leur travail de recherche et d’innovation. Ces hôpitaux demandent aux citoyens d’accompagner leurs applaudissements quotidiens à partir de leur balcon d’un geste concret en faisant un don via www.clapandact.be

Les hôpitaux académiques déploient la majorité de leurs professionnels de la santé dans la lutte contre la crise du COVID-19 afin de soigner les patients avant tout. Ils se concentrent désormais avec priorité sur cette tâche, ce qui entraîne une diminution de leurs activités académiques.

Pour la première fois dans le cadre d’une action de récolte de fonds, cinq hôpitaux académiques belges s’associent pour porter cette initiative et obtenir le soutien du public.

#ClapAndAct

Sur www.clapandact.be, vous pouvez faire bien plus qu’applaudir les héros de la santé. Choisissez l’un des hôpitaux académiques participants de votre choix et faites rapidement un don pour soutenir leur travail. Les dons de 40 euros et plus sont déductibles fiscalement.

« Cette action concrète est aussi une réponse à la demande du public de contribuer au précieux travail des hôpitaux. Ce soutien supplémentaire est désormais plus que bienvenu, en complément du financement public. Cette initiative met également en avant l’esprit de solidarité qui anime les hôpitaux académiques », expliquent les hôpitaux dans un communiqué.