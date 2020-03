Une légère surconsommation de protéines pour prévenir les palpitations après la ménopause

Une équipe de l’Université de Stanford s’est penchée sur le cas de 99.000 femmes ménopausées qui ne souffraient pas de fibrillation atriale, également appelée fibrillation auriculaire (FA).

Les résultats, qui ont été présentés à l’Annual Scientific Session de l’American College of Cardiology, montrent que les femmes qui ont consommé entre 58 et 74 grammes de protéines par jour étaient 5 à 8% moins susceptibles de développer une FA que les autres. Ces résultats se vérifiaient toujours après la prise en compte de facteurs tels que l’IMC, l’activité physique, la consommation de tabac et d’alcool et la tension artérielle. En revanche, il est apparu qu’une consommation supérieure à 74 grammes de protéines n’avait ajouté aucun bénéfice au résultat.

Les recommandations quotidiennes sont actuellement de 0,75 à 0,8 grammes de protéines par kilogramme du poids individuel total. « Les femmes dont la consommation de protéines était la plus faible sont aussi celles qui ont le plus souvent développé une FA, tandis qu’une consommation légèrement supérieure à ces recommandations a protégé les autres femmes, même après prise en compte des diverses prédispositions », explique Daniel Gerber, médecin et auteur principal de l’étude. « Ce facteur de risque modifiable de la FA s’avère un moyen relativement simple de faire baisser le risque chez ces femmes ».

La FA est la plus commune des arythmies cardiaque. La possibilité de la développer augmente avec l’âge et plus de la moitié des personnes qui en souffrent ont 80 ans ou plus. Comme symptômes, on peut citer une douleur et des palpitations inhabituelles, faiblesse et fatigue, étourdissements et essoufflement. Tout cela peut notamment contribuer à augmenter le risque d’attaque.