Un bébé de moins d’un an succombe du Covid-19 aux États-Unis

Un bébé de moins de un an est décédé aux Etats-Unis du Covid-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, ont annoncé samedi les autorités de l’Etat de l’Illinois. La maladie est réputée épargner relativement les enfants, et les très jeunes victimes sont très rares.

« Aujourd’hui, j’ai des informations terriblement tristes à annoncer. Parmi les décès des 24 dernières heures, il y avait un employé de l’Etat et un très jeune enfant », a déclaré le gouverner J.B. Pritzker.

« Je sais à quel point cette nouvelle est difficile à accepter, surtout s’agissant d’un très jeune enfant », a-t-il ajouté.

Le département de la Santé de l’Illinois a ensuite précisé que l’enfant avait moins de un an, sans préciser s’il souffrait d’autres pathologies.

Plus de 2.000 morts aux États-Unis

Les Etats-Unis sont devenus cette semaine le pays du monde ayant enregistré le plus grand nombre de cas de contaminations au nouveau coronavirus. Il y a touché près de 120.000 personnes et plus de 2.000 en sont mortes.

Ces chiffres de mortalité liée au coronavirus restent très inférieurs à ceux de l’Italie (plus de 10.000 décès), de l’Espagne (près de 6.000) qui sont les pays où ils progressent le plus en ce moment.

Devenu l’épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, l’Etat de New York, que le président Donald Trump a dit samedi envisager de placer en quarantaine, est de loin le plus concerné, avec plus de 50.000 cas à lui seul.