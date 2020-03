Le chanteur Christophe en réanimation à Paris pour «insuffisance respiratoire»

Le chanteur Christophe, connu notamment pour ses tubes « Les mots bleus » et « Aline », a été testé positif au Covid-19 et admis en réanimation dans un hôpital parisien ce dimanche, rapporte le quotidien français le Parisien.

« Dans le contexte actuel, nous sommes évidemment inquiets. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer s’il a été testé positif au Covid-19 », a indiqué Laurent Castanié, producteur de spectacles. Le Parisien affirme lui que l’auteur des « Mots Bleus », âgé de 74 ans, a été testé positif au coronavirus.

Le compositeur d' »Aline » a « été admis jeudi soir dans un hôpital parisien », a expliqué M. Castanié. « De source médicale, son état est actuellement stable et il est très bien encadré et suivi par le personnel médical », a-t-il poursuivi.

« Nous demandons a tout le monde de respecter sa vie privée ainsi que de ne pas déranger les services médicaux des hôpitaux de Paris bien trop occupés actuellement », a-t-il conclu.

Le compositeur est toujours dans l’air du temps, comme le prouvent ses récent albums « Christophe, etc », volumes 1 et 2, sortis l’an passé, où il reprenait ses standards avec des interprètes de toutes générations.

Son hospitalisation a ému sur les réseaux sociaux. « Tous mes vœux de prompt rétablissement », a ainsi posté Michel Polnareff.

Pensée pour toi mon ami. Soigne toi bien. Je suis que tu vas nous revenir encore plus fort encore plus drôle. et on ira dîner à 23h quand tu te réveille ! on t’aime !!!!😘 🤞👍 #christophe #amitié #talent https://t.co/Td98Mgg6Q4

— Jean-Paul Rouve (@JPRouve) March 29, 2020