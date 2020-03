Pas de calendrier Pirelli 2021, mais un don contre le coronavirus

Face à la crise sanitaire, le fabricant italien de pneumatiques Pirelli annonce l’annulation de la production et du lancement de l’édition 2021 du mythique calendrier Pirelli. Connu sous le nom « The Cal », le projet prévoit malgré tout de faire un don conséquent en faveur de la lutte contre le coronavirus.

Chaque année ou presque, depuis 1964, les photographes les plus renommés de la planète (Peter Lindbergh, Bruce Weber, Annie Leibovitz, Mario Testino, Patrick Demarchelier, Karl Lagerfeld, etc.) immortalisent des mannequins en vogue ou stars hollywoodiennes pour ce qui est devenu « LE » calendrier le plus célèbre au monde. Pour la première fois depuis des décennies, le calendrier Pirelli 2021 ne verra pas le jour en raison de la pandémie de Covid-19. Une annulation qui n’est pourtant pas une première dans l’histoire du légendaire calendrier.

« La production du calendrier Pirelli a été arrêtée auparavant, en 1967, puis de 1975 à 1983. L’urgence sans précédent du Covid-19 nous a obligés à le faire de nouveau aujourd’hui. Nous reviendrons sur le projet le moment venu, avec les personnes qui y travaillaient avec nous aujourd’hui », explique Marco Tronchetti Provera, vice-président exécutif et PDG de Pirelli.

Le fabricant italien annonce également un don de 100.000 € pour la lutte contre le coronavirus, à travers la recherche notamment, via le projet « The Cal ». L’an dernier, c’est Paolo Roversi qui a été invité à réaliser le mythique calendrier, choisissant le thème « Looking for Juliet ». Emma Watson, Kristen Stewart, Claire Foy, Mia Goth, Indya Moore, et Yara Shahidi, font partie des muses photographiées pour le projet.