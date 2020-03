En Biélorussie, le président biélorusse se moque du coronavirus : « Ici, il n’y a pas de virus »

Le président biélorusse Alexander Lukashenko se moque encore du coronavirus. Samedi, il a participé à un tournoi de hockey sur glace à Minsk. Sur les photos, on peut voir les spectateurs être très proches les uns des autres. Lukashenko faisait partie de l’équipe gagnante.

Le président a été interviewé entre les matches. « Ici, il n’y a pas de virus », a-t-il déclaré. « C’est comme un frigo ici. Le sport et surtout le sport hivernal sont le meilleur moyen de combattre le coronavirus. » Lukashenko avait déjà surpris la semaine dernière en annonçant que le championnat de football commencerait comme prévu. « Buvez de la vodka, allez au sauna et travaillez dur », a ajouté le président qui compare le coronavirus à une psychose qui a interrompu l’économie mondiale.

Alexander Lukashenko: There are no viruses here! Have you seen them flying? I haven't either. The cold is the best health! Better than sport, especially ice, it's anti-virus medicine, the most genuine! https://t.co/aIoIbgVXT9

