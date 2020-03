Coronavirus : Mise au point d’un test « portable » qui donne les résultats en cinq minutes

Une compagnie américaine a indiqué vendredi avoir créé un dispositif « portable » capable de notifier en cinq minutes si une personne est atteinte du coronavirus et en 13 minutes si les résultats sont négatifs.

La compagnie Abbot Laboratories a affirmé dans un communiqué que l’agence fédérale américaine du médicament (FDA) lui a donné l’autorisation de commencer à produire ces tests qu’elle sera en mesure de fournir aux professionnels de la santé dès la semaine prochaine. Les tests seront effectués grâce à un dispositif portable, de la taille d’un petit grille-pain, équipé de technologie moléculaire.

BREAKING: We’re launching a test that can detect COVID-19 in as little as 5 minutes—bringing rapid testing to the frontlines. https://t.co/LqnRpPpqMM pic.twitter.com/W8jyN2az8G

— Abbott (@AbbottNews) March 27, 2020