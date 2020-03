Cinq tutos pour apprendre à couper ses cheveux soi-même

Les salons de coiffure ont finalement fermé leurs portes, et cela pourrait se poursuivre dans les semaines à venir au regard de la situation sanitaire. Pointes abîmées, fourches, frange en bataille, ou crinière indisciplinée… Que celles qui craignent de sortir de ce confinement avec une chevelure indomptable se rassurent, il existe sur la toile plusieurs tutos qui vous aideront à limiter les dégâts. Un savoir-faire que vous pourrez d’ailleurs mettre à profit après le confinement pour faire quelques économies.

Pour les cheveux bouclés

Parmi les nombreux conseils et astuces de professionnels délivrés sur le blog ou la chaîne YouTube de ByCalliste, on découvre les techniques de coiffage d’Olivier Schawalder. Le coiffeur, ou hair stylist, nous apprend comment faire un dégradé sur des cheveux bouclés ou ondulés pour ne pas finir le confinement avec des cheveux sans style ni tenue.

Pour les pointes et les fourches

La célèbre youtubeuse Lilith Moon, connue pour ses tutos coiffure et beauté, nous aide elle aussi à prendre soin de notre chevelure pendant cette période de confinement, avec un accent porté sur les pointes et les fourches. Le but ? Eviter de sortir de cette période difficile avec des cheveux totalement abîmés qui nécessiteraient une coupe plus prononcée que d’ordinaire.



Entretenir sa frange

La hair stylist Bianca Gover propose un tutoriel entièrement consacré à l’entretien de la frange. Comment la couper ou la coiffer ? La jeune femme nous donne ses conseils et techniques. Si la vidéo est en anglais, il est très facile de reproduire les gestes de la professionnelle, qui présente également les outils indispensables à cette coupe façon « do it yourself ».



Couper les cheveux de ses enfants

Parce qu’il ne faut pas oublier nos petites têtes blondes, dont les cheveux se révèlent parfois être un casse-tête, les professionnels et aspirants professionnels de Karis Formations ont réalisé il y a plusieurs années un tutoriel destiné aux parents. L’objectif ? Apprendre à réaliser un carré droit pour une petite fille. Un véritable jeu d’enfants… ou presque.



Quid de vos extensions ?

La youtubeuse Sandrea, l’une des plus suivies avec pas moins d’1,2 million d’abonnés sur son seul compte Instagram, avait initié il y a quelques années un tutoriel sur la manière dont s’occuper de ses extensions et surtout de les couper soi-même. Une vidéo qui refait surface aujourd’hui alors qu’un grand nombre de femmes se retrouvent bloquées chez elles sans savoir comment les entretenir. Un bon début pour ne pas avoir à les enlever avant la fin du confinement.