Le constructeur General Motors contraint par Trump à produire des respirateurs

Le président américain Donald Trump a invoqué vendredi une loi qui date de la guerre de Corée pour contraindre General Motors à produire des respirateurs artificiels pour faire face au coronavirus.

« GM perdait du temps », a écrit M. Trump dans un bref communiqué annonçant cette mesure exceptionnelle. « Cette décision permettra d’assurer une production rapide de respirateurs artificiels qui sauveront des vies américaines », a-t-il ajouté.

Le Defense Production Act permet de mobiliser, dans des circonstances exceptionnelles, le secteur industriel privé pour les besoins de la sécurité du pays. « Aujourd’hui, j’ai signé un décret ordonnant au ministre de la Santé d’utiliser le Defense Production Act pour exiger de General Motors qu’ils acceptent, mènent à bien et fassent passer en priorité les contrats fédéraux pour des respirateurs », a écrit le locataire de la Maison Blanche.

Plus tôt dans la journée, il avait exprimé son exaspération vis-à-vis du groupe automobile. « General Motors DOIT immédiatement ouvrir son usine bêtement abandonnée de Lordstown dans l’Ohio, ou une autre usine et COMMENCER A PRODUIRE DES RESPIRATEURS MAINTENANT! ! ! ! ! ! « , avait-il tweeté.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020