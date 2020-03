Coronavirus: faute de ballon, des footballeurs se consolent sur console

Des crampons aux pantoufles: alors que le coronavirus oblige les joueurs à rester chez eux, plusieurs stars du ballon rond en Espagne ont continué à cultiver leur rivalité à distance grâce aux jeux vidéos, avec un tournoi de simulation de football organisé en ligne.

En plein confinement, la Liga continue… sur console. Privés de matches depuis le 12 mars, les footballeurs professionnels espagnols se sont mis d’accord pour disputer une grande compétition de foot en ligne à but caritatif, tout en restant chacun chez soi. Un joueur par club a été désigné pour représenter ses couleurs manette en main sur le jeu Fifa20.

Et à la fin, c’est encore le Real Madrid qui gagne: l’ailier Marco Asensio, qui représentait la « Maison blanche » (tiré au sort devant Dani Carvajal et Thibaut Courtois), a remporté cette première édition du « LaLiga Santander Challenge », en s’imposant 4-2 dimanche en finale contre son rival Aitor Ruibal, joueur de Leganes.

Real Madrid's Marco Asensio won the LaLiga Santander Challenge over the weekend.

It was a FIFA 20 tournament; a player from each La Liga club participated (except Barca and Mallorca due to Konami)

The tournament watched by 170k people & raised more than €140k to fight COVID-19 pic.twitter.com/QwiLP0xJy5

— vumaSPORT (@vumaSPORT) March 23, 2020