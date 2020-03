Les États-Unis ont le plus grand nombre de cas de coronavirus

Les États-Unis ont dépassé l’Italie et la Chine et sont devenus le pays du monde à compter le plus de cas recensés d’infection au nouveau coronavirus, selon les données de l’université Johns Hopkins et du New York Times.

Les États-Unis, qui sont le pays où la pandémie progresse le plus rapidement, comptabilisaient au moins 82.404 cas de coronavirus hier, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins. L’Italie dénombrait jeudi 80.539 cas et la Chine 81.285. Le New York Times, qui collecte ses propres données, avait peu avant également annoncé que les États-Unis avaient dépassé la Chine, d’où l’épidémie est partie en décembre, et l’Italie, qui compte pour sa part le plus grand nombre de morts.

Le nombre de décès liés au Covid-19 restait bien plus important en Italie (8.165) qu’aux États-Unis (1.178), où la majorité des morts sont enregistrés à New York, devenue le centre de l’épidémie américaine. L’Organisation mondiale de la santé a averti mardi que les États-Unis et ses 330 millions d’habitants pourraient bientôt dépasser l’Europe et devenir l’épicentre de la pandémie.