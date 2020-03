La criminalité augmente rapidement malgré cette période de pandémie

La criminalité a rapidement augmenté en cette période de pandémie de coronavirus, selon Europol, l’agence européenne de police criminelle. Europol précise que les criminels et les bandes organisées ont vite adapté leurs méthodes.

Les enquêteurs ont constaté une augmentation des cas de cybercriminalité, de fraudes, de vols et de contrefaçons, signale l’autorité policière européenne dans son rapport. Celui-ci indique que la vente d’articles de protection contrefaits, notamment des masques, des gels désinfectants et des médicaments, a considérablement augmenté depuis le début de la crise.

