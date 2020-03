Au Royaume-Uni, des chiens dressés à la recherche du coronavirus

Des chercheurs britanniques vont tenter de dresser des chiens pour détecter le nouveau coronavirus et repérer les personnes malades afin de contribuer à freiner la propagation de la maladie.

L’association Medical Detection Dogs a expliqué travailler en ce sens avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) et l’université de Durham. Les trois partenaires « ont entamé des préparatifs pour entraîner intensivement des chiens afin qu’ils soient prêts en six semaines à fournir un diagnostic rapide et non invasif vers la fin de l’épidémie ». Ils ont également contacté le gouvernement pour lui expliquer comment le meilleur ami de l’homme pourrait s’avérer un allié précieux dans la lutte contre la pandémie.

DOGS COULD JOIN FIGHT AGAINST COVID-19

We're looking at whether dogs could play a role in preventing the spread of @COVID-19 and screen people to tell us if they need testing to help @NHSuk testing resources.@LSHTM @durham_unihttps://t.co/4ZsX8X1Yf8 pic.twitter.com/rvsiIl4SRR

— MedicalDetectionDogs (@MedDetectDogs) March 27, 2020