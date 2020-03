VIDEO. L’expert de la BBC interrompu par ses enfants fait son grand retour

Devenu célèbre après une interview durant laquelle il a été interrompu par ses enfants, le professeur Kelly a retenté sa chance lors d’un entretien avec la BBC.

Il y a trois ans, le professeur Kelly, analyste politique américain sur les affaires intercoréennes, devenait célèbre suite à une interview réalisée sur la BBC. En pleine interview par Skype, il avait en effet été interrompu par ses enfants cherchant à tout prix l’attention de leur père.

Hier, trois ans plus tard donc, M. Kelly était de nouveau interviewé par la BBC, dans le même bureau. À une différence près cependant: il était cette fois interviewé en compagnie de sa femme et de ses enfants. Des enfants qui, visiblement, cherchent toujours l’attention de leur père. Cette fois-ci, il s’exprimait au sujet des mesures adoptées en Corée du Sud.

Alors que son épouse répondait à une question, on peut en effet voir leur fille prendre son père dans ses bras, avant d’essayer de lui tirer les cheveux. Obligeant ce dernier à la repousser sur sa chaise pour qu’elle se calme à ses côtés. Et apparemment, les internautes apprécient autant la seconde interview que l’originale.

what I truly love about this clip is the segue into the part where the BBC dad genuinely wants to answer the interviewer's questions but is being hit in the face by his daughter pic.twitter.com/5QmUWs67Fo

— Matthew Champion (@matthewchampion) March 26, 2020