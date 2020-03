Une réunion très attendue du Conseil national de sécurité à 14h

Le Conseil national de sécurité (CNS) se réunira ce vendredi à 14h sous la présidence de la Première ministre, Sophie Wilmès (MR). Il prendra connaissance du rapport des experts du «risk management group», évaluera les mesures déjà prises et, le cas échéant, en prendra de nouvelles ou du moins les prolongera au-delà du 5 avril.

Depuis le 17 mars et une réunion précédente du CNS, les Belges sont soumis à des règles strictes de confinement. Les mesures étaient prévues au moins jusqu’au 5 avril. Il semble aujourd’hui plus que vraisemblable qu’elles seront prolongées. «Une chose est certaine, nous allons devoir poursuivre les mesures actuelles. Le nombre de personnes hospitalisées augmente et on est loin du pic. Nous devons tout faire pour éviter que les hôpitaux soient saturés. Pour combien de temps? On verra en fonction de ce que les experts vont nous dire», a expliqué le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, au micro de La Première.

L’un de ces experts, le virologue et porte-parole interfédéral pour la pandémie, Steven Van Gucht, a confirmé le scénario de la prolongation sur les ondes de Radio 1 (VRT). En chœur, les responsables politiques rappellent à la population l’importance de respecter les règles édictées pour juguler la propagation du covid-19. Il est possible que celles-ci soient clarifiées, éventuellement durcies, notamment à propos des loisirs et des déplacements et concentrations qu’ils entraînent.

Plusieurs activités sont évoquées, dont l’impact sanitaire peut varier suivant que l’on habite en ville ou à la campagne. M. Van Gucht n’est pas partisan d’une limitation de la durée ou de la distance que peuvent, par exemple, parcourir les joggueurs et les cyclistes. Ce qui compte, a-t-il fait remarquer, c’est le respect de la règle de distance sociale.