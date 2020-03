Tous appelés à éteindre les lumières le 28 mars pour Earth Hour

Comme chaque année, le Fonds mondial pour la nature (WWF) appelle les Belges ainsi que les citoyens du monde entier à éteindre leurs lumières et appareils numériques le samedi 28 mars, de 20h30 à 21h30 heure.

Avec l’opération internationale «Earth Hour», le WWF veut attirer l’attention sur la crise mondiale du climat et de la biodiversité. «Nous nous trouvons actuellement dans une situation tout à fait extraordinaire, dans laquelle nos relations et notre comportement envers les autres sont chamboulés. Nous sommes confinés à la maison et c’est un moment d’introspection. Ce samedi, Earth Hour sera l’opportunité de réfléchir aussi à notre relation avec la nature. Pendant une heure, éteignons télévision, ordinateur et smartphone pour discuter avec nos proches des actions à mettre en place pour la protéger», enjoint Jessica Nibelle, porte-parole du WWF Belgique

#Throwback to #EarthHour 2015 We are the first generation to feel the impacts of nature loss and climate change, and the last generation that can do something about it! Will you use your power this 🌎#EarthHour by raising your #VoiceForThePlanet 🔊https://t.co/XABxkY9DdC pic.twitter.com/xZqL3yETYZ

— Earth Hour Official (@earthhour) March 26, 2020