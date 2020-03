Taylor Swift donne des milliers de dollars à ses fans pour les aider face au coronavirus

La chanteuse américaine a offert 3.000$ à plusieurs de ses fans rencontrant des difficultés financières à cause du coronavirus.

Le beau geste du jour nous vient de Taylor Swift. La chanteuse a en effet décidé de donner 3.000$ (2.730€) à plusieurs de ses fans qui ne peuvent plus travailler à cause du coronavirus, comme le rapporte Lad Bible. C’est une photographe indépendante qui a partagé l’information sur Twitter.

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn't be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now pic.twitter.com/3hAxkSVvGo

— holly turner (@ittybittyholly) March 25, 2020