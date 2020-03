Norman dévoile pour la première fois le prénom de sa fille

Un an après la naissance de sa fille, Norman a profité de l’anniversaire de cette dernière pour dévoiler son prénom à sa communauté.

Le 29 mars 2019, Norman annonçait dans une vidéo YouTube qu’il était devenu papa pour la première fois. « C’est la plus belle chose au monde, je suis hyper heureux, c’est un truc de ouf », expliquait-il à ses abonnés. Et malgré quelques clichés partagés sur les réseaux sociaux et une ou deux mentions dans son spectacle, l’humoriste s’est toujours bien gardé de donner le prénom de sa fille.

Une étape qu’il a franchie hier, en partageant un cliché en compagnie de sa compagne et de « Bianca », qui fêtait son premier anniversaire. « Ça fait 1 an qu’elle illumine notre vie. On est si fiers d’elle (elle parle déjà 5 langues) et malgré le confinement on fête ça dignement ! Bon anniversaire Bianca », a-t-il écrit en légende de sa photo publiée sur Instagram.