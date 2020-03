Meghan et Harry quittent le Canada pour de bon et s’installent à Los Angeles

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté en jet privé leur résidence de Vancouver pour s’installer en Californie.

C’est le tabloïd The Sun qui révèle l’information. Meghan et Harry auraient quitté la maison qu’ils louaient à Vancouver, au Canada, pour déménager à Los Angeles avant que la frontière entre le Canada et les Etats-Unis ne ferme la semaine dernière. Ils se seraient installés dans une maison d’Hollywood, dans laquelle ils sont confinés avec Archie, leur bébé de dix mois.

« Harry et Meghan ont quitté le Canada pour de bon. Les frontières fermaient et les vols étaient arrêtés. Ils devaient partir. Mais ce déménagement était prévu depuis un petit temps. Ils se sont rendu compte que le Canada n’allait pas fonctionner pour eux à cause de plusieurs raisons et ils veulent s’installer dans la région de Los Angeles », explique une source proche de la famille royale au Sun.

Une collaboration avec Disney

Le choix de la région n’est évidemment pas un hasard car c’est là que se trouve leur « nouvelle équipe d’agents, de relations publiques et de chefs d’entreprise ». Mais aussi de nombreux amis et la maman de Meghan, Doria.

Hier, Disney révélait également que Meghan Markle allait conter les aventures d’une famille d’éléphants dans un documentaire qui sortira le 3 avril sur la plateforme de streaming Disney+.