Le passage pour piétons d’Abbey Road en travaux « grâce » au confinement

Des travailleurs de la ville de Londres ont profité du confinement pour donner une nouvelle vie à l’emblématique passage pour piétons d’Abbey Road.

En temps normal, il s’agit d’une des rues londoniennes les plus fréquentées par les touristes. Le passage pour piétons d’Abbey Road, un des plus connus du monde car visible sur la pochette du 11ème album des Beatles, est pourtant bien vide depuis que Boris Johnson a ordonné le confinement au Royaume-Uni lundi soir.

That odd fluke when you turn up to photograph an empty #abbeyroad and stumble across a team refreshing the iconic zebra crossing. @thebeatles @GettyImagesNews pic.twitter.com/RiW0NfJBeE

— Leon Neal (@tabascokid) March 24, 2020