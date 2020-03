Une candidate de téléréalité confinée avec son ex : « à la maison c’est l’enfer »

L’ancienne candidate des Anges Julia Paredes vit un calvaire. Confinée avec Maxime, le père de sa fille et ex-compagnon, l’ambiance est plutôt électrique à la maison. Elle n’a qu’une hâte : qu’il parte le plus vite possible !

A l’annonce des mesures de confinement imposées par le gouvernement français, le 17 mars, Julia Paredes et Maxime Parisi ont décidé de cohabiter ensemble durant cette période pour être tous les deux auprès de leur fille.

Malgré leur séparation, et pour le bien de leur petite Luna, trois ans, ils se sont donc lancés dans un confinement d’au moins deux semaines avec leur ex. « Le président a bien raison, c’est la guerre! Enfermé quinze jours avec mon ex, ça promet!» ironisait Maxime sur Instagram.

De fait, à en croire les déclarations de la starlette sur Snapchat, l’entente n’est pas vraiment au beau fixe entre les deux anciens amants. « Ce confinement n’est vraiment pas cool pour le moment. Vivement qu’il parte parce que là on n’en peut plus », raconte-t-elle. « Même s’il est au bout de l’appartement, le peu de temps qu’on le voit, ce n’est vraiment pas possible. On aimerait toutes les deux qu’il parte, mais il ne veut pas. C’est très compliqué pour nous, vraiment ».

La jeune maman en a rajouté une couche un plus tard, en s’adressant à tous ceux qui la critiquaient : « Croyez-moi, c’est à la maison qu’on vit un véritable enfer ! Et arrêtez avec vos ‘tu n’as pas honte de dénigrer le père de ta fille’, vous ne savez même pas le quart [de ce qu’il se passe]! »

