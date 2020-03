Un pain « spécial confinement » avec le strict minimum

Si la situation s’améliore dans les supermarchés belges, il reste parfois difficile de trouver certains aliments du quotidien, notamment des œufs. Le chef et boulanger Brandon Johnson a donc partagé une recette pour faire du pain chez soi, avec le strict minimum.

Sur Facebook, la recette du pain Navajo, une recette amérindienne, fait fureur et a été partagée des milliers de fois. Et pour cause, en ces temps difficiles, elle ne demande que très peu d’ingrédients pour produire soi-même du pain. Cerise sur le gâteau: rien de plus simple que cette recette pour devenir boulanger en herbe!

Au niveau des ingrédients de base, il vous suffit d’avoir de la farine, du beurre (ou de l’huile si vous n’en avez pas) et de la levure chimique. Ajoutez à cela de l’eau et du sel, qui se trouvent déjà dans votre ménage, et l’affaire est dans le sac. Ayant vécu dans un milieu pauvre, le chef explique que cette recette était la plus commune dans son milieu: « Pénurie de pain ? C’est le pain le plus facile à faire. Il coûte quelques centimes et peut vous aider à traverser ces temps étranges, ma famille en vivait quand les récoltes étaient maigres. »

Bread shortage? This is the easiest kind of bread you can make. Costs pennies and can get you through these strange… Posted by Brandon Johnson on Sunday, March 15, 2020

Les ingrédients pour un pain

2 tasses de farine

1 tasse + 1/4 d’eau tiède

1 cuillère à soupe de levure chimique

1 cuillère à soupe d’huile/beurre

La recette

Dans un premier temps, mélangez les ingrédients secs et ajoutez le plus d’eau possible. Mélangez et ajoutez de l’eau jusqu’à ce qu’elle ait la consistance d’une pâte à pizza collante. Pétrissez ensuite pendant quelques minutes et laissez reposer dans un bol graissé pendant 30 à 60 minutes. Divisez en six morceaux et étalez sur une surface farinée afin de donner à votre pâte l’épaisseur d’une tortilla. Chauffez le four à 180°C. Cuisez jusqu’à ce que des taches brunes apparaissent et retournez vos pains. Vous pouvez les faire à l’avance et les garder sous un torchon de farine ou les congeler pour les consommer plus tard.