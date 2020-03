Orange modifie son réseau pour demander de rester à la maison

Orange a trouvé un moyen original de rappeler aux gens de rester chez eux autant que possible. Le fournisseur de télécommunications a changé le nom de son réseau en « StayHome ». La société travaille également avec le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus en utilisant l’analyse des données.

Restez chez vous. Aussi simple que soit la directive, elle doit souvent être répétée, car il y a encore pas mal de monde qui ne comprennent pas la gravité de la situation et qui n’adaptent pas suffisamment leur comportement. Pour faire passer le message au plus grand nombre, Orange a décidé de donner un petit coup de pouce. Le fournisseur de télécommunications a changé le nom de son réseau en un rappel clair: « StayHome ».

Ce n’est pas la seule mesure que la société a prise afin d’atténuer l’impact de cette crise du coronavirus. Orange a ainsi fait don de près de 2.000 masques aux hôpitaux bruxellois, et presque tous ses employés travaillent à domicile. Enfin, tous les clients ont reçu cinq gigaoctets de données supplémentaires.

#ResteChezToi On n’est jamais mieux que chez soi 😉 #ResteChezToi 🏠👊 Posted by Orange on Tuesday, March 24, 2020

Mesurer, c’est savoir

Orange fait également partie de la ‘Data Alliance against coronavirus’. Il s’agit d’un groupe de travail dirigé par les ministres de la santé et du numérique, et composé d’épidémiologistes, d’experts en ‘data privacy’ et en ‘data science’, ainsi que d’experts du secteur des télécommunications et des ‘digital scale-ups’. L’objectif est de faire des recommandations au gouvernement sur la base de données et de contrôler l’effet des mesures prises.

Concrètement, cela peut se traduire par des moyens de cartographier la propagation de la maladie et d’appliquer directement ces données. Cette ‘taskforce’ étudie également des questions telles que la communication ciblée via Be-alert ainsi que les stratégies et solutions pour la diffusion ciblée d’informations dans les zones à haut risque.