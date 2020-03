Les nouveaux cas dépistés en Belgique sont en forte hausse

Au cours des dernières 24 heures, 1.298 nouveaux cas au Covid-19 ont été confirmés en Belgique, ce qui porte à 6.235 le nombre total de cas jusqu’à présent, ont annoncé jeudi le Centre de crise et le SPF Santé publique.

Au cours des dernières 24 heures, 536 patients atteints du Covid-19 ont été hospitalisés et 128 personnes sont sorties de l’hôpital. On dénombre donc 2.652 patients à l’hôpital, dont 605 en soins intensifs. Quarante-deux décès supplémentaires sont à déplorer, ce qui porte désormais le nombre de morts du Covid-19 en Belgique à 220.

Près de 3.880 cas (62%) des 6.235 cas dépistés se situent en Flandre, 1.490 (24%) cas en Wallonie, 709 (11%) cas à Bruxelles, tandis que les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 156 cas (3%).

Une hausse qui s’explique

«Depuis début mars, le nombre de tests quotidiens effectués par les laboratoires a augmenté. Pendant plusieurs jours, plus de 2.000 tests ont été effectués par jour. Le pourcentage de tests positifs montre une tendance à la hausse, avec un pourcentage d’environ 30 % ces derniers jours. Cette tendance à la hausse s’explique par la combinaison d’une circulation accrue du virus, une définition de cas possible plus stricte, et l’utilisation de systèmes de triage dans les laboratoires, qui ont donné priorité aux échantillons les plus urgents», rapporte le SPF Santé.