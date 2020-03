Atteint du coronavirus à trois semaines, ce bébé est le plus jeune cas des États-Unis

A New York, un nourrisson de trois semaines a été testé positif au nouveau coronavirus. Il s’agit du plus jeune cas de Covid-19 actuellement confirmé aux États-Unis.

Testé positif au Covid-19 à seulement trois semaines, un bébé américain est resté plusieurs jours à l’hôpital NYU Winthrop, à Long Island (New York). Selon Fox News, son état de santé s’est depuis amélioré. Ses parents ont pu le ramener à la maison, et l’enfant se rétablit peu à peu chez lui.

Au niveau mondial, le plus jeune cas confirmé de coronavirus est un bébé chinois, diagnostiqué juste 30 heures après sa naissance.

Les enfants ne sont pas immunisés

Ce cas new yorkais agit comme une piqure de rappel, soulignent les experts. Même s’ils sont moins vulnérables que les adultes, les enfants ne sont pas immunisés contre le coronavirus. Les parents doivent donc rester sur leurs gardes pour les protéger d’une contamination potentielle.

Toutefois, les enfants ont tendance à s’en remettre plus rapidement que les adultes, indique le Dr Asif Noor, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques au NYU Winthrop. En outre, la maladie semble moins puissante chez les plus jeunes.

Pour autant, des précautions restent de mise, rappelle le médecin. Les enfants qui ont des symptômes, même légers, peuvent devenir un facteur de risque pour les adultes. Il faut donc surveiller leur fièvre, leurs symptômes respiratoires et, surtout, veiller à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec les personnes âgées.

Le bilan s’alourdit à New York

L’état de New York est désormais l’épicentre américain de l’épidémie, avec 280 morts et plus de 20.000 cas confirmés dans la ville de New York.

Le nombre de morts causé par le Covid-19 a bondi à 1.031 aux Etats-Unis mercredi, et le pays compte 68.572 cas confirmés, selon un décompte de l’université Johns Hopkins.