La femme de Tony Parker se confie sur la difficulté de passer après Eva Longoria

Ce mardi, la chaîne française TMC diffusait un reportage consacré à Tony Parker, la star du basket français. Riche en interviews, le documentaire donnait notamment la parole à l’actuelle femme du Français, Axelle Francine, qui n’a pas caché que cela n’avait pas été évident pour elle de passer après Eva Longoria.

Mariés depuis 2014 et parents de deux enfants, Tony Parker et Axelle Francine filent le parfait amour. Quelques mois avant leur union, la jeune Française avait donné naissance à Josh, qui a désormais 5 ans et demi. En juillet 2016, la famille Parker s’était ensuite agrandie avec la venue du petit Liam.

Merci pour ta confiance @tonyparker et merci pour vos messages! Tellement fière de véhiculer à travers ce doc des valeurs essentielles, celles de la réussite, de la transmission et du partage! Ça prend du temps mais ça en vaut la peine! @Black_Dprod et moi vous saluons 💜 pic.twitter.com/3PIGbof0Hn — Alessandra Sublet (@alsublet) March 24, 2020

Le reportage intitulé « Tony Parker confidentiel », réalisé par Alessandra Sublet et raconte la formidable épopée américaine du basketteur. Diffusé mardi passé sur TMC, il a rassemblé quelque 832.000 téléspectateurs. Dans ce dernier, on retrouve de nombreux proches de Tony Parker, à commencer par son épouse actuelle.

« Tony, je l’ai choisi avec son passé »

Celle-ci est d’ailleurs revenue plus en détails sur sa relation avec le Français, et sur la difficulté de passer après Eva Longoria. La star des Spurs a en effet été marié à l’actrice de 2007 à 2011: « Il était avec une star d’Hollywood avant, donc passer après, ce n’est jamais facile. Même si je ne me suis pas comparée à elle, c’est ce qui s’est fait dans le public, à l’insu de mon plein gré. On te compare forcément à la personne qui était là avant. »

Depuis leur résidence secondaire à Lyon, c’est la première fois que la jeune femme parlait ainsi de leur relation amoureuse face caméra, et elle a poursuivi: « Je préférais, quand on s’est rencontré, qu’il soit dans les news sportives, parce qu’il était beaucoup dans les people. Tony, je l’ai aussi choisi avec son passé. C’était le jeu, il y a des pour et des contre. J’avais trouvé l’amour, c’était vraiment ce qui m’importait. C’est ça qui te rend fort. »