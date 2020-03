Une quarantaine après avoir atterri à Zaventem

Tous les passagers qui atterrissent à Brussels Airport reçoivent l’injonction de se confiner à domicile pendant deux semaines, a indiqué mercredi l’aéroport.

En vertu d’une décision des autorités, tous les passagers qui débarquent à Zaventem doivent recevoir un formulaire d’information reprenant diverses consignes.

Parmi celles-ci figurent l’obligation de s’isoler pendant 14 jours à domicile. Travailler est donc exclu, à moins de pouvoir le faire à distance.

Happy to see this family made it home safely, after a trip around the world ended sooner than expected. The 6 of them stay close, but keep their distance from others 😉

Repatriating our citizens in safety is key to us. #brusselsairportgetsyouhome #keepyourdistance #keepitsafe pic.twitter.com/Qfla52fCpu

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) March 25, 2020