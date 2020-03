Un masque de plongée Decathlon transformé en appareil respiratoire

Une entreprise d’impression en trois dimensions a collaboré avec Decathlon et des médecins italiens pour lutter contre le manque de respirateurs.

En Italie, des masques de plongée de la marque Decathlon ont trouvé une seconde vie. Dans un hôpital de la province de Brescia, en Lombardie, le Dr Renato Favero a en effet testé avec succès un masque respiratoire d’urgence adapté d’un masque de plongée de chez Decathlon, comme le rapporte le Corriere Della Sera.

We at @ISINNOVA are deeply grateful to all those fighting #COVID19, but it's another #Isinnova using #3Dprinters to build desperately needed #respirator parts for #coronavirus patients. You can find them at https://t.co/mrIuAZQioC. Many thanks to them & the brave doctors & nurses https://t.co/lCPGEDmg7F

