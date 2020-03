Un Bruxellois de 40 ans seulement emporté par le coronavirus en quelques jours

Après avoir contracté le coronavirus au début de la semaine dernière, Giancarlo Agostino Di Maria est décédé dimanche suite à des complications respiratoires. Les messages se multiplient pour rendre hommage à ce Bruxellois d’une quarantaine d’années, qui n’avait aucun antécédent médical.

C’est la douche froide pour la famille et les proches de Giancarlo Agostino Di Maria, un Bruxellois d’origine italienne. Il avait été admis à l’hôpital Sainte-Anne à Anderlecht la semaine dernière après avoir contracté le coronavirus. Placé sous respirateur ce mercredi, il est décédé dimanche. Celui-ci n’avait pas d’antécédents médicaux connus et était un sportif, addict au crossfit et ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise montrant que le Covid-19 ne s’attaque pas qu’aux plus fragiles d’entre nous.

Dans la vie, Giancarlo était un informaticien qui travaillait pour le Parlement européen. Celles-ci ont d’ailleurs confirmé que le tragique décès du Bruxellois était le premier enregistré parmi les institutions.

#MSM: "Only old and sick people are dying"

Giancarlo Agostino Di Maria, 40.

Fitness coach with no medical history dies.https://t.co/3KkNx0sltO#Corona: The Killing Fields – No Cure.#CoronaPlus will be much worse.#CoronaAlert #ChinaVirus

— XiuXes (@XiuXes) March 25, 2020