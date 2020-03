Yoopies, le réseau de garde d’enfants et d’animaux, de ménage, ou de soutien scolaire, propose aux citoyens d’offrir ses services bénévolement pour venir en aide aux personnes vulnérables et aux enfants.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Yoopies, cette plateforme qui se définit comme la première plateforme de garde d’enfants en Europe. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, le réseau Yoopies se mobilise pour venir en aide aux plus vulnérables. Et après avoir lancé un appel à mobilisation pour assurer la garde d’enfants du personnel des établissements de santé, la plateforme étend l’appel aux bénévoles pour les services aux personnes âgées et dépendantes, ainsi qu’au soutien scolaire, partout en Belgique.

Il s’agit notamment de venir en aide aux personnes les plus vulnérables et les plus isolées dans le contexte actuel. Mais aussi aux parents qui doivent jongler entre le télétravail et « l’école à domicile » de leurs enfants. En pratique, il s’agit de de renforcer le soutien pédagogique des enfants à domicile, en souscrivant à des cours à la carte, effectués à distance (en visioconférence), et adaptés en fonction du niveau et des besoins de l’enfant.

Les intéressés peuvent s’inscrire sur le site de Yoopies. La plateforme assure que « tous les intervenants Yoopies seront formés aux gestes de prévention contre le coronavirus – covid-19 » alors qu’une fonctionnalité, appelée « Bénévole face à la crise du coronavirus », permet d’offrir ses services gratuitement. D’après Yoopies, plus de 3.000 personnes ont déjà répondu favorablement à l’appel en Belgique.