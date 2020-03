Le coronavirus coûte 2,4 milliards € par semaine à la Belgique

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) évalue l’impact économique de la pandémie de Covid-19 à 2,4 milliards € par semaine en Belgique, ou 0,55% du produit intérieur brut (PIB).

Si la situation actuelle perdure six semaines, le confinement coûtera à notre économie 3,33% du PIB, soit 14,5 milliards €. «Nous y survivrons», rassure le chef économiste de la FEB, Edward Roosens. Si la situation perdure 12 semaines, un trimestre, le coût serait alors de 6% du PIB ou 25 milliards €. «Dans ce cas-là, les conséquences économiques seraient bien plus difficiles à encaisser», prévient Edward Roosens.

Parmi les secteurs les plus directement affectés on retrouve l’horeca, l’aviation et l’événementiel. Mais la facture la plus salée sera pour le secteur de la construction, selon la FEB. Si la situation reste identique pendant six semaines, cela coûterait 1,1 milliard € à ce seul secteur.