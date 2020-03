Jim Carrey prévoit de se transformer physiquement durant le confinement

S’ennuyant visiblement en période de confinement, Jim Carrey a décidé de laisser sa pilosité se développer jusqu’à la fin de la crise du coronavirus.

Comme les citoyens lambda, les célébrités s’ennuient durant cette période de confinement. Sur Instagram, de nombreux humoristes mettent donc leur vie en scène pour garder un contact avec leurs fans. Outre-Atlantique, la situation est similaire et Jim Carrey a également décidé de garder le contact avec sa communauté d’une manière originale.

Sur Twitter, l’acteur a en effet annoncé qu’il n’allait plus se raser la barbe durant le confinement. « Jour 1. Je me laisse pousser la barbe jusqu’à ce que nous retournions tous travailler. Je posterai régulièrement des photos pour que vous puissiez admirer le miracle de mon inutile transformation. Rejoignez-moi », a-t-il écrit dans son post.

Day 1. I’m growing a beard until we all go back to work. I’ll post reg pics so you can marvel at the miracle of my meaningless transformation. Normally, I try to stay on the cutting edge of entertainment. Now I shall conquer the uncutting edge. Please join me. #letsgrowtogether pic.twitter.com/UaLQjwlGfh

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 23, 2020