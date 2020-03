Hospi, l’ourson qui explique l’épidémie aux enfants

Une brochure informative sur le Covid-19 vient d’être publiée par 11 hôpitaux de la région liégeoise. Son but? Donner la possibilité aux parents d’expliquer aux enfants l’épidémie de coronavirus et de répondre à toutes les questions qu’ils pourraient se poser.

« Le Covid-19 expliqué aux enfants », c’est le titre de cette publication que l’on peut trouver à la fois sur le web (à lire ici) ou en version papier, et réalisée par près de 11 hôpitaux liégeois réunis pour l’occasion, tous réseaux confondus.

C’est Dominique Costermans, auteure spécialisée dans la vulgarisation pour les enfants, qui s’est occupée de la rédaction des textes, tandis que Béatrice Duculot, graphiste ,s’est penchée sur la mise en page. Mais c’est le personnel des hôpitaux de la région que l’on retrouve derrière cette brochure ainsi que les enfants de la classe de Lison Ruwet.

On y croise Hospi, un petit ourson, qui répond en toute simplicité aux questions des enfants. Cela va ainsi de « qu’est-ce que le Covid-19? » à « comment attrape-t-on le coronavirus? », tout en rappelant les bons gestes à avoir afin de ne pas transmettre le virus ni de l’attraper.

Beaucoup d’enfants se demandent en effet pourquoi ils ne vont plus à l’école, pourquoi la plupart des magasins sont fermés, pourquoi ils ne vont plus voir leurs grands-parents et surtout pourquoi ils sont obligés de rester à la maison. Vous trouverez là des réponses simples et claires.